'FIA bekijkt mogelijkheid om kwalificatie GP België te verplaatsen naar zaterdag'

De Grand Prix van Belgie valt vooralsnog flink in het water. De eerste vrije training is momenteel aan de gang en valt volledig in het water. De vele regen zorgde vooraf al voor grote zorgen bij de FIA. Volgens geruchten in het F1-paddock bekijkt de FIA alle mogelijkheden om het tijdschema om te gooien als er meer regen valt.

Viaplay-verslaggever Nelson Valkenburg gooide het gerucht de ether in. Volgens Valkenburg denkt men serieus na om de kwalificatie te verplaatsen naar zaterdagochtend: "De FIA kijkt serieus naar alternatieve tijdschema's voor dit weekend. Als de eerste vrije training compleet in het water valt, waarschijnlijk of misschien de kwalificatie van vanmiddag naar morgen wordt geschoven en de vanmiddag een extra training ingelast wordt."

"Men bekijkt welke impact dat heeft op het Sprint-weekend en de Shootout. Dit zijn van die weekenden, je kunt er allerlei schema's op loslaten maar soms moet je op het allerlaatste moment beslissen wat je gaat doen."

Een ander groot gevaar is de mist die er hangt in Spa-Francorchamps, waardoor de helikopters niet kunnen vliegen.