Verstappen: "Regen of droog, onze auto is altijd snel"

De eerste en tevens laatste training voor de Grand Prix van Belgie is in de regen verreden en dat zal vanmiddag tijdens de kwalificatie vermoedelijk niet anders zijn. Er wordt met veel belangstelling gekeken naar de regen die dit weekend zal vallen in de Ardennen.

Nog geen maand geleden overleed Dilano van 't Hoff op Spa-Francorchamps tijdens een crash in de regen, wat direct zorgde voor discussie of Spa-Francorchamps wel veilig genoeg is - zeker als het regent.

De verwachting voor dit weekend is dat het vandaag zal blijven regenen, net als morgen tijdens de Sprint shootout en de Sprintrace, terwijl het zondag mogelijk droog blijft.

Red Bull-coureur Max Verstappen maakt het niet veel uit. Hij past zich makkelijk aan en beschikt bovendien over de snelste wagen op de grid. Tegen de media zei hij: "Het weer voor dit weekend ziet er interessant uit met veel regen. Vanuit ons oogpunt maakt het echter niet uit; regen of droog, we weten dat de Red Bull-auto altijd snel is."

"Hopelijk kunnen we een goede compromis vinden in onze setup tussen regen en droog op zondag, als het wisselvallig weer wordt."