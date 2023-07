Sargeant stopte race om schade te voorkomen

Logan Sargeant spinde op het eind tijdens de Grand Prix van Hongarije. Vlak daarna reed de Amerikaanse debutant plots de pits in en gaf er de brui aan.

Dave Robson, Head of Vehicle Performance bij Williams Racing legde uit waarom: "Het was jammer dat Logan de race niet uitreed, maar met een spin een paar ronden voor het einde, kozen we ervoor om de auto uit te schakelen in plaats van verdere schade te riskeren."

Hoopvol voor Spa

Dit weekend staat de race op Spa-Francorchamps op het programma. Sargeant is hoopvol dat de Williams het goed doet in de Ardennen.

"We gaan nu naar Spa voor de laatste race voor de zomerstop. Het is weer een sprintevenement, dat erg interessant zal zijn gezien het weer en de algemene aard van Spa."

Robson deelt de mening van zijn pupil. "De auto zal in een heel andere configuratie zijn dan dit weekend en we hopen dat hij daardoor goed zal werken in België."