Video: Verstappen verklaart 'inchident' in pitstraat tijdens kwalificatiesessie Britse Grand Prix

Max Verstappen heeft opnieuw een uitstekend Grand Prix-weekend achter de rug, maar een klein foutje bij het uitrijden van zijn pitbox tijdens de kwalificatiesessie op Silverstone betekende een smetje op een anderzijds uitstekende Grand Prix van Groot-Brittannië. Na afloop van de kwalificatie legt de Red Bull-coureur uit wat er precies gebeurde, waarbij hij een korte referentie maakt naar een historisch samenkomen met mede F1-coureur Charles Leclerc in de WSK-kartseries in 2012.

De kwalificatiesessie op Silverstone ging niet geheel van een leien dakje voor regerend wereldkampioen Max Verstappen. De Nederlander kon meermaals op een sterke concurrentie rekenen, en maakte in Q3 een klein foutje tijdens het naar buiten rijden van zijn pitbox.

Verstappen knalde namelijk tegen de verhoogde pitmuur aan, waardoor hij zijn voorvleugel in tweeën brak. Zijn efficiënte monteurs wisten hem met hoog tempo weer terug de garage in te rollen, waarna er een nieuwe voorvleugel aan de RB19-bolide werd gemonteerd. Het kleine 'inchident' werd snel opgelost, en zodoende kon Verstappen alsnog richting pole position rijden.

Na afloop van de kwalificatiesessie werd pole-man Verstappen gevraagd wat er nou precies op dat moment gebeurde. De Limburger blikt terug op het moment, en beschrijft de situatie al grijnzend als een klein ‘inchident’. Hiermee refereerde Verstappen naar een samenkomen met Charles Leclerc in het WSK-kartseizoen van 2012, waarbij beide coureurs op komische wijze hun mening gaven over een clash op de kartbaan.

Nothing... just an inchident 馃槄#BritishGP #F1 pic.twitter.com/wjfEPFxr88