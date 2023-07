Hamilton ziet problemen: "We missen gewoon iets"

Lewis Hamilton had op een betere eerste dag van zijn weekend op eigen grond gehoopt. De Brit wilde zijn landgenoten in Silverstone blij maken, maar eindigde in allebei de vrije trainingen niet in de top tien. Hamilton stelt dat er iets niet aan de haak is en Mercedes snelheid te kort komt.

Hamilton begon de dag met een twaalfde tijd in de eerste vrije training. Hij was op dat moment 1,1 seconden langzamer dan de snelste tijd van Max Verstappen. In de tweede vrije training ging het niet bepaald beter en kwam Hamilton niet verder dan de vijftiende tijd. Ditmaal was het verschil met snelste man Verstappen 1,205 seconden. Ook Hamiltons teamgenoot George Russell eindigde tweemaal buiten de top tien.

Na afloop van de tweede vrije training kan Hamilton niets anders doen dan concluderen dat er iets niet aan de haak is bij Mercedes. De Britse zevenvoudig wereldkampioen zag in gesprek met Sky Sports slechts één lichtpuntje: "Het is moeilijk om met deze auto te rijden. Het maakt niet uit wat we met de set-up doen, de auto blijft moeilijk. Over een enkel rondje voelde ik geen verbetering met de banden, dat laat zien dat er iets mis is. We missen gewoon iets. De long run was trouwens niet zo slecht, dus dat is ten minste iets positiefs."