Ben Sulayem wil Red Bul-dominantie niet afremmen

Het team van Red Bull Racing is momenteel oppermachtig in de Formule 1. De Oostenrijkse renstal domineert vrijwel elk weekend en de concurrentie baalt daar stevig van. Sommige teams hopen dat de FIA gaat ingrijpen, maar FIA-president Mohammed Ben Sulayem wil daar niet eens aan denken.

Red Bull en hun stercoureur Max Verstappen hebben de touwtjes in de Formule 1 stevig in handen. Ze hebben een zeer snelle auto gemaakt en hebben tot nu toe alle Grands Prix gewonnen. Men vreest dat Red Bull dit seizoen alle Grands Prix kan gaan winnen in de koningsklasse van de autosport. Verstappen gaat met een enorme voorsprong aan de leiding in het wereldkampioenschap en heeft zijn derde wereldtitel op rij in het zicht.

Red Bull-tijd

FIA-president Mohammed Ben Sulayem heeft de kritiek van andere teams op de dominantie van Red Bull ook gehoord. Hij wil Red Bull echter niet gaan afremmen. In gesprek met AP News is hij daar nogal duidelijk over: "Als we nu gaan zeggen wat goed en fout is, dan zetten we deur open. Was dat goed geweest voor Mercedes? De tijd van Verstappen is nu aangebroken. De tijd van Red Bull is nu aangebroken."

Straffen

Ben Sulayem geeft een signaal af naar de kritische teams. Hij stelt dat er niet moet worden gekeken naar de voorsprong van Red Bull, maar naar de achterstand van de andere teams: "Waarom zou je degene die het goed doet straffen? Nee, we moeten ervoor zorgen dat de andere teams het goed gaan doen. Niemand andere teams tegen om het beter te doen. We gaan niemand straffen omdat hij het beter doet en omdat hij harder zijn best doet, dat zou oneerlijk zijn."