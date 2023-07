Williams onthult jubileum-livery voor Britse Grand Prix

In navolging van Aston Martin en McLaren heeft ook Williams een speciale kleurstelling onthuld voor de Britse Grand Prix. De Britse renstal viert dit weekend het feestje van de 800ste Grand Prix uit de geschiedenis van het team. Williams heeft gekozen voor een blauwe kleurstelling met Britse kenmerken.

Williams had eerder al gedeeld dat ze aankomend weekend met een speciale livery gingen rijden. Deze kleurstelling moet het jubileum van de 800ste Grand Prix uit de geschiedenis van het team vieren. Aangezien de Grand Prix van Emilia-Romagna werd afgelast, viert het team dit jubileum nu in Hongarije. Toch rijdt het team voor het thuispubliek nu met de speciale livery. Later dit jaar rijdt het team ook met een Gulf-livery.