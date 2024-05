Marko onder de indruk van prestaties Tsunoda

Red Bull-adviseur Helmut Marko heeft wisselende gevoelens over de coureurs bij zusterteam Visa Cash App RB. Daniel Ricciardo komt nog niet goed voor de dag, terwijl Yuki Tsunoda steeds stabieler presteert. Marko is dan ook heel erg te spreken over de Japanse coureur.

Tsunoda heeft een aantal sterke races achter de rug. In de eerste Grands Prix van dit jaar liet hij dingen zien waar Marko heel erg vrolijk van werd. Een strijd om de topposities zit er nog niet in, maar Tsunoda is wel regelmatig sneller dan zijn ervaren Visa Cash App RB-teamgenoot Ricciardo. Bij Red Bull houden ze de situatie bij VCARB ook in de gaten, en kijken ze naar de prestaties van Tsunoda.

Red Bull-adviseur Helmut Marko is in ieder geval heel erg blij met de prestaties van Tsunoda. In China ging het wat minder, en daar is Marko dan ook duidelijk over in zijn column voor Speedweek: "Tsunoda heeft zeker de stijgende lijn ingezet, als de Chinese Grand Prix er niet was geweest. Het is moeilijk om te zeggen of dat aan de coureur of aan de auto lag. Er was toen simpelweg geen snelheid in de eerste ronden. Als Yuki zo blijft rijden als hij in de rest van de races reed, dan laat hij hier zeker een goed visitekaartje achter."