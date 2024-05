Viaplay trekt miljoenenpubliek met Miami-uitzending

Sinds een aantal weken zijn een aantal Formule 1-sessies in Nederland weer te zien op het open net. Viaplay sloot een deal met Talpa, waardoor SBS9 tegenwoordig door het leven gaat als Viaplay TV. De sprintrace in Miami was te zien op het open net, en dat trok een miljoenenpubliek.

Tot en met 2021 was de Formule 1 voor veel Nederlanders gewoon te zien op het open net. Ziggo Sport zond de koningsklasse uit op het op hun sportzender, die gratis was voor Ziggo-klanten. Sinds 2022 is de Formule 1 te zien bij streamingdienst Viaplay, maar het was nooit duidelijk hoeveel mensen daar precies naar keken. Nu een aantal sessies op het open net te zien zijn bij Viaplay TV, kan men weer zien hoeveel mensen ernaar hebben gekeken.

Viaplay-kopstuk Roger Lodewick deelde op sociale media de kijkcijfers van de sprintrace in Miami, deze sessie was live te zien via Viaplay TV. Lodewick deelde de cijfers van Stichting Kijkonderzoek, en daaruit blijkt dat er gemiddeld 1,105 miljoen mensen naar de uitzending hebben gekeken. Vermoedelijk hebben er in Nederland nog meer mensen naar de sprintrace gekeken, want ook op Viaplay zelf en F1 TV Pro was de sprint te zien, deze kijkcijfers zijn niet openbaar.