Alonso wint derde 'Overtake of the Month'-prijs van het jaar

Fernando Alonso eindigde afgelopen weekend in Oostenrijk voor de derde keer dit seizoen niet op het podium. De Spanjaard werd uiteindelijk als vijfde geklasseerd en reed een stabiele race waarin hij ver weg bleef van de track limits. Hij kreeg op de Red Bull Ring wel een andere prijs.

Alonso heeft namelijk de prijs voor de beste inhaalactie van de maand juni ontvangen. Het was de derde keer dat hij dit seizoen deze prijs in ontvangst mocht nemen. In de fanzone kreeg Alonso de prijs uitgereikt, hij kreeg de prijs voor zijn inhaalactie op Lewis Hamilton in de Canadese Grand Prix. Hij verschalkte de Brit in de laatste bocht van het Circuit Gilles Villeneuve.