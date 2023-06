Perez baalt van Q2-exit: "Het systeem is gewoon fout"

Sergio Perez was de grote verliezer van de kwalificatie in Oostenrijk. In navolging van de kwalificaties in Monaco, Spanje en Canada viel hij wéér vroegtijdig af. Ditmaal werd hij gehinderd door de track limits en dat zorgde voor veel frustratie bij de Mexicaanse Red Bull Racing-coureur.

Op de Red Bull Ring spelen track limits altijd een grote rol. Zodra een coureur met alle vier de wielen over de witte lijnen gaat, wordt zijn tijd geschrapt. Veel coureurs werden het slachtoffer van deze regels en ook Perez zag zijn tijden verdwijnen. In Q2 werden zijn tijden zelfs drie keer verwijderd, hierdoor viel hij dan ook af in dit gedeelte van de kwalificatie.

Albon

Perez was zonder het overschrijden van de track limits gewoon doorgegaan naar het derde deel van de kwalificatie. Dat was dus niet het geval en met Sky Sports deelde hij zijn woede over zijn teleurstellende vijftiende plaats: "In mijn laatste ronde werd ik volgens mij geblokkeerd door Albon en schoot ik rechtdoor, ik kon gewoon niet meer stoppen. Ik denk dat ik daardoor een tienden verloor, maar de stewards vonden niet dat er iets gebeurde daar."

Systeem

Perez was niet alleen kwaad vanwege dat momentje, ook de situatie met de track limits zat hem flink dwars. Hij begreep er niets van: "Er zijn heel erg veel dingen waar ik geen controle over heb en dit is één van die dingen. Als je je rondje aan het afmaken bent wordt je geblokkeerd en krijg je ook nog een straf. Ik denk dat het systeem gewoon fout is. We moeten ons herstellen. Het is enorm frustrerend dat het systeem niet goed is."