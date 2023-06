Verstappen en De Vries gezamenlijk naar Oostenrijkse perszaal

Vandaag gaat het raceweekend in Oostenrijk officieel van start met de traditionele persdag. De heren coureurs moeten verschillende activiteiten ondernemen en moeten dus ook naar de perszaal of de TV Pen. Nederlanders Max Verstappen en Nyck de Vries zullen gezamenlijk plaats nemen op de bank in de perszaal.

De coureurs moeten zich dit jaar melden in de perszaal of in de zogenaamde TV Pen. Om 14:30 worden de officiële persmomenten van de Formule 1 afgetrapt. In de perszaal melden zich eerst Guanyu Zhou, Pierre Gasly, Fernando Alonso, Carlos Sainz en Logan Sargeant. Om 15:05 is het de beurt aan de Nederlanders Max Verstappen en Nyck de Vries en Oscar Piastri, Nico Hülkenberg en George Russell schuiven ook aan.

De overige coureurs moeten zich verplicht melden in de TV Pen. De eerste groep bestaat hier uit Yuki Tsunoda, Esteban Ocon, Charles Leclerc, Lewis Hamilton en Alexander Albon. Daarna is het de beurt aan Valtteri Bottas, Lance Stroll, Kevin Magnussen, Lando Norris en Sergio Perez. Op de vrijdag melden een aantal teambazen zich in de perszaal. Red Bull Racing-teambaas Christian Horner krijgt hier gezelschap van Alessandro Alunni Bravi, Franz Tost en Günther Steiner. Na afloop van de kwalificatie, sprint en Grand Prix moet ook de top drie naar de perszaal.