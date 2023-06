Williams vindt opmerkelijke nieuwe sponsor

Het team van Williams heeft sinds deze week een nieuwe officiële online partner. De Britse renstal maakte er zelf weinig over bekend, maar de nieuwe partner is er zeer trots op. Opvallend genoeg gaat het hier niet om een cryptosponsor en een andere sponsor in de digitale wereld, Williams heeft voor een ander soort partner gekozen.

Williams gaat namelijk in zee met Primal Life Organics. Het bedrijf is de nieuwe digital partner en is gespecialiseerd in het bleken van tanden. Ze leveren speciale kits die hun klanten een stralende lach moeten bezorgen, voor het product gebruiken ze alleen natuurlijke ingrediënten. Alexander Albon en Logan Sargeant spelen de hoofdrol in het eerste reclamefilmpje.