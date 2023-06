Vowles verwacht nog betere resultaten van Williams

Het team van Williams kwam afgelopen weekend in Canada zeer goed voor de dag. Alexander Albon kreeg de nieuwe updates tot zijn beschikking en kwam op een zeer knappe zevende plaats over de finish. Teambaas James Vowles was trots en verwacht dat de performance alleen maar beter kan gaan worden.

Williams is bezig met een lastig seizoen. De Britse renstal worstelt met de auto's en de vorm, maar lijkt langzamerhand iets beter voor de dag te komen. In Canada kreeg Albon de nieuwe updates tot zijn beschikking en de prestaties werden gelijk beter. De Thaise Brit bereikte Q3 en reed een zeer sterke race waarin hij op een knappe zevende plaats over de finishlijn kwam.

Door de prestatie van Albon staat Williams niet meer op de laatste plaats in het constructeurskampioenschap. Teambaas James Vowles is positief en denkt dat het nog beter kan. Hij wordt geciteerd door Motorsportweek: "Komt er meer performance aan? Ik verwacht het wel, elke keer als je een nieuw updatepakket introduceert zijn er eerst een paar dingetjes voordat je het juiste window voor de set-up vindt. Je kan dus meer van ons gaan verwachten in de aankomende races."