Red Bull-kopstuk klaar met Wolff: "Niet gepast"

De situatie rondom het team van Red Bull Racing blijft onrustig. Max Verstappen werd afgelopen week weer in verband gebracht met Mercedes, en Toto Wolff heeft er nooit een geheim van gemaakt dat hij Verstappens komst wel ziet zitten. Red Bull-kopstuk Oliver Mintzlaff is hier helemaal klaar mee.

De onrust binnen Red Bull Racing zorgde ervoor dat er ook werd getwijfeld aan de toekomst van Max Verstappen bij het team. De Nederlander beschikt nog over een langlopend contract, maar hij werd in verband gebracht met het team van Mercedes. Afgelopen week meldden Duitse media dat er rondom het weekend in Miami gesprekken zouden plaatsvinden. Wolff ontkende dat er gesprekken plaats gaan vinden, maar eerder gaf hij wel aan dat hij openstaat voor de komst van Verstappen.

Red Bull-CEO Oliver Mintzlaff is helemaal klaar met de geruchten en het geflirt van Wolff. De CEO werkt voor het Red Bull-concern en hij had tot nu toe niets gezegd over de situatie. In gesprek met Bild doet hij dat nu wel: "Ik begrijp de druk die Toto Wolff en misschien ook andere teams ondervinden na jaren van achterstand. Maar ik denk dat Wolff zich moet focussen op zijn eigen problemen. Daar heeft hij er genoeg van. Het heeft ook iets met respect te maken als je blijft praten over het personeel van andere teams. Dat is niet gepast."