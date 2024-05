Withete Alonso eist gesprek met FIA-president

Fernando Alonso kende een frustrerende zaterdag in Miami. De Spanjaard raakte betrokken bij een startcrash in de sprintrace, en zijn kwalificatie mislukte volledig. Alonso was witheet vanwege de situatie in de sprintrace, en hij wil in gesprek gaan met FIA-president Mohammed Ben Sulayem.

Alonso was woest dat er geen straffen werden uitgedeeld na afloop van de sprintrace. Dit gebeurde twee weken geleden wel in de Chinese sprint, en toen kreeg Alonso zelf een flinke straf na een duel met Carlos Sainz. In Miami deelden de stewards geen straf uit na de startcrash, en dat zette kwaad bloed bij Alonso. Hij riep dat er geen straffen werden uitgedeeld, omdat de andere coureurs geen Spanjaarden zijn.

Het was een flinke uitspraak van de Aston Martin-coureur. Hij deelde een flinke sneer uit naar de stewards en de wedstrijdleiding en hij verklaarde zich nader in gesprek met de internationale media: "Ik heb sterk het gevoel dat nationaliteit meeweegt. Ik wil dan ook graag in gesprek gaan met Mohammed Ben Sulayem van de FIA om er zeker van te zijn dat er niets mis is met mijn nationaliteit en om de toekomst veilig te stellen voor Spaanse coureurs. Ze moeten echt worden beschermd op dit moment."