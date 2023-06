FIA-kopstuk verwacht dat voorsprong Red Bull gaat verdwijnen

Het team van Red Bull Racing is momenteel enorm dominant in de Formule 1. Sinds er vorig jaar nieuwe regels zijn gaan gelden in de sport, is de Oostenrijkse renstal bijna niet meer te verslaan. Bij de FIA denkt men dat de nieuwe regels het doel hebben bereikt, Nikolas Tombazis verwacht dat de onderlinge verschillen zullen verdwijnen.

De nieuwe regels die in 2022 werden geïntroduceerd hebben het uiterlijk van de auto's volledig veranderd. Het ground effect keerde terug en men verwachtte dat het veld zeer close zou gaan worden. Niets bleek minder waar, want Red Bull heeft de touwtjes momenteel stevig in handen. Max Verstappen werd vorig jaar vrij simpel wereldkampioen en ook dit jaar heerst hij in de Formule 1.

Kwestie van tijd

Bij de FIA heeft men nog steeds heel veel vertrouwen in het huidige regelboek. FIA Single Seater Director Nikolas Tombazis denkt dat Red Bull hun voorsprong zal gaan verliezen. In gesprek met de Italiaanse krant Corriere della Sera spreekt hij zich uit: "Als je verder kijkt dan Red Bull, dan ligt iedereen dicht bij elkaar. Ik denk dat het slechts een kwestie van tijd is voordat iedereens performance bij elkaar komt."

Technisch concept

Tombazis verwacht dus dat de voorsprong van Red Bull zal gaan verdwijnen. Hij geeft aan dat Red Bull beter werk heeft geleverd dat de concurrentie, maar dat de voorspong wel zal gaan verdwijnen: "Misschien wordt dat bereikt in de aankomende maanden of misschien pas volgend jaar. Bijna iedereen kiest nu voor het technische concept van Red Bull, zelfs Ferrari en Mercedes. We hopen op een spannend kampioenschap zoals in 2021, maar we kunnen dat niet zomaar creëren."