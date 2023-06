Hoe Jenson Button de grootste comeback allertijden maakte in de Canadese Grand Prix

Veel knotsgekke races in Canada zijn de revue gepasseerd, maar de kletsnatte editie van 2011 springt er met kop en schouders boven uit. Jenson Button was de hoofdrolspeler in de allerlangste race uit de F1-historie door zijn waanzinnige come back vanuit het achterveld.

Button had in die Grand Prix vanaf de eerste meters allerlei ontberingen. Eerst tikte hij - per ongeluk - McLaren-teammaat Lewis Hamilton bij start en finish uit de race en vlak daarna een drive-thru-penalty voor te hard rijden achter de Safety Car. Hierdoor werd de Brit ver naar achteren geworpen.

Later in de race regende het zo hard dat de race tijdelijk werd gestaakt. Voor Button kwam dat goed uit en had in een klap tijd goedgemaakt door deze onderbreking. Er gloreerde wat licht aan het einde van de tunnel.



Het duurde twee uur voordat de race werd hervat. Regen was er nog steeds, maar minder heftig. Vlak na het zwaaien van de groene vlag kwam Button met de Ferrari van Fernando Alonso in aanraking in een duel. Button had opnieuw pech en kreeg weer een lekke band en kon voor de zoveelste keer de pits in. Toen de McLaren-coureur weer de baan op reed lag hij 21ste (!). Kansloos voor punten, laat staan voor een podium of zelfs de zege. De gifbeker moest echt op.

Maar toen het zonnetje een beetje doorkwam braken betere tijden aan voor de Engelsman. Button excelleerde in de wisselende omstandigheden en koos op het juiste moment voor de juiste band. Dankzij een Safety Car laat in de race schoof het veld weer in elkaar en de Brit rook bloed in jacht naar eeuwige roem.



Button vrat op een moordend tempo de een na de ander op, waaronder Mark Webber en Michael Schumacher. Red Bull-coureur en wereldkampioen Sebastian Vettel had zijn laatste prooi in het viezier. Ook de Duitser had geen kans tegen de ontketende Button. De McLaren-coureur mocht na een kansloze missie toch als nummer één het ereschavot opstappen. Het was daarmee één van de meest memorable come backs ooit in de Formule 1.