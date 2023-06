Allison verzint oplossing om auto's lichter te maken

In de Formule 1 wordt er momenteel een discussie gevoerd over het gewicht van de auto's. Zowel de FIA als Formule 1 CEO Stefano Domenicali zijn namelijk van mening dat het gewicht van de auto's flink omlaag moet. James Allison heeft deze woorden gehoord en heeft een simpele oplossing bedacht.

De huidige Formule 1-wagens zijn veel zwaarder dan in het verleden het geval was. Het zorgt voor ontevredenheid bij vooral de hoge heren van de sport. Formule 1 CEO Stefano Domenicali en FIA-president Mohammed Ben Sulayem lieten deze week weten dat ze het erover eens zijn dat het gewicht van de wagens zo snel mogelijk naar beneden moet.

James Allison, de technisch directeur van Mercedes, heeft ook een oplossing bedacht voor de gewichtsproblemen. De Britse technisch adviseur deelde zijn opinie met de internationale media: "Om de auto's lichter te maken, moeten we volgens mij de gewichtslimiet omlaag halen zodat het ons eigen probleem wordt. Als de auto's dan te zwaar zijn, dan forceert dat ons om lastige keuzes te maken over wat we met onze auto's doen en wat we er niet mee doen. Niet iedereen is het daarmee eens. Ik denk wel dat dit de makkelijkste manier is om alles op te lossen."