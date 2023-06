Ferrari CEO stelt fans gerust: "We blijven investeren in de Formule 1"

Het team van Ferrari heeft niet bepaald een goede seizoenstart achter de rug. De Italiaanse renstal blijft ver achter op Red Bull Racing en heeft het moeilijk in de duels met Mercedes en Aston Martin. De slechte resultaten hebben echter invloed op de toekomst van Ferrari in de Formule 1, zo benadrukt CEO Benedetto Vigna.

Ferrari komt momenteel veel snelheid tekort in de Formule 1. In Azerbeidzjan beleefde het team nog een kleine opleving met een dubbele pole position voor Charles Leclerc, maar verder verloopt alles niet bepaald volgens plan. Red Bull lijkt te snel te zijn en het duel met Aston Martin en Mercedes lijkt momenteel ook te zwaar te zijn voor Ferrari.

Stressvol

Ferrari CEO Benedetto Vigna laat echter weten dat de Ferrari-fans zich geen zorgen hoeven te maken over de toekomst van het merk in de sport. In gesprek met Bloomberg laat hij weten ook te zitten met de tegenvallende resultaten: "Is de slechte start van het Formule 1-seizoen stressvol voor mij? Ik heb grotere dingen om stress over te hebben. Voor het team is dit een kans om dingen te verbeteren en veel te leren. We moeten een machine bouwen die beter is dan de eerdere, maar dat geldt voor alles wat we doen."

Belangrijk

De Formule 1 hoort volgens Vigna dan ook bij de toekomstplannen van Ferrari. De CEO denkt dat dit een grote invloed kan hebben op de toekomst van het bedrijf. Hij is daar nogal duidelijk over: "Sport is enorm belangrijk voor ons. Racen zit echt in het DNA van ons bedrijf. We blijven investeren in de Formule 1 en het World Endurance Championship, want we zien daar veel technologieën die we van de baan naar de openbare weg kunnen brengen."