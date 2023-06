Wolff wil meer leren over updates: "Verwachten geen stap in de performance"

Het team van Mercedes reed in Monaco voor het eerst met het nieuwe updatepakket op de auto's. Op het bekende stratencircuit was men tevreden, maar in Spanje verwacht Mercedes echt de gevolgen van het updatepakket te kunnen zien. Teambaas Toto Wolff reist met een positief gevoel af naar Barcelona.

In Monaco introduceerde Mercedes een groot updatepakket. De Duitse renstal wilde deze updates eigenlijk al meenemen naar Emilia-Romagna, maar die race werd afgelast vanwege de overstromingen in het gebied. In Monaco verscheen het team voor het eerst aan de start met de nieuwe sidepods. Ook onderhuids waren er veel veranderingen doorgevoerd en na afloop van de race waren de reacties redelijk enthousiast.

Nieuwe baseline

Ook Mercedes-teambaas Toto Wolff was tevreden met wat hij zag. De Oostenrijker gaf wel aan dat Monaco niet representatief was en daarom is de race in Spanje belangrijk voor het team. In de vooruitblik van Mercedes spreekt Wolff zich uit: "We reizen nu af naar Barcelona. Spanje biedt ons een kans om een nieuwe baseline te vinden voor de W14. Het is een circuit dat we allemaal goed kennen, al is wel de laatste chicane weggehaald zodat we een sneller rondje hebben."

Leerproces

Wolff durft nog geen voorspellingen te doen voor de aanstaande Grand Prix op het circuit nabij Barcelona. De Oostenrijker blijft vooral gefocust op de updates en het leerproces dat daar bij hoort. Wolff legt de situatie van zijn team uit: "De baan heeft een grote variatie aan verschillende soorten bochten. Dat geeft ons dan weer een goede kans om veel te leren over ons updatepakket. We verwachten geen stap in de performance, maar we hopen wel op een stabieler platform."