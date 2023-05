Historie: De Grands Prix die geen Grand Prix werden

Eigenlijk zouden de Formule 1-coureurs vandaag aan de start verschijnen van de Grand Prix van Emilia-Romagna op het circuit van Imola. Door de overstromingen in het gebied is de race nooit een race geworden. Het is zeker niet de eerste keer in de sport dat een Grand Prix nooit echt een Grand Prix werd. GPToday.net zet een aantal van deze net-niet-races op een rij.

België & Nederland, 1957

Het cancelen van een Grand Prix is iets van alle tijden. Al in de jaren ‘50 werden er races afgelast. In 1957 werden er zelfs twee Grands Prix van de kalender gehaald vanwege precies dezelfde reden. De Grands Prix van België en Nederland konden minder startgeld bieden dan normaal door de gevolgen van de Suez-crisis. De teams accepteerden dit bod niet en de races in de Benelux werden vervangen door de Grand Prix van Pescara, waar de coureurs op een bizar circuit reden.

België, 1985

Ook in 1985 ging de Belgische Grand Prix niet door op de geplande datum. De organisatie had het circuit van Spa-Francorchamps slechts veertien dagen voor de eerste sessie voorzien van een nieuwe laag asfalt. Het idee hierachter was dat het nieuwe asfalt voor betere grip zou zorgen in de regen. Deze plannen vielen echter op een andere manier in het water. Tijdens de training op vrijdag brokkelden delen van het asfalt af en de herstelwerkzaamheden in de nacht wierpen hun vruchten niet bepaald af. Na de training op zaterdag volgden er koortsachtige overleggen en werd de race last minute naar later in het jaar verplaatst.

Bahrein, 2011

Niet alleen slecht asfalt kan voor problemen zorgen, ook politieke onrust kan voor problemen zorgen in de Formule 1. In 2011 besloot men namelijk de openingsrace in Bahrein te cancelen als gevolg van de hevige protesten in het land. Eind 2010 brak de Arabische Lente uit in Noord-Afrika en het Midden-Oosten. In veel landen gingen mensen de straat op om te protesteren tegen de overheid. In februari 2011 werd het ook in Bahrein onrustig. Het zorgde ervoor dat de Grand Prix, die gepland stond op 13 maart, op verzoek van de lokale autosportbond werd afgelast. Een jaar later keerde de race weer terug op de kalender.

Australië, 2020

De Formule 1 werd wel vaker ingehaald door de realiteit. In 2020 werd dit op pijnlijke wijze duidelijk toen de sport ‘gewoon’ naar Australië afreisde voor de openingsrace. Terwijl het coronavirus ervoor zorgde dat er wereldwijd lockdowns werden afgekondigd, gingen in Melbourne de voorbereidingen doodleuk van start. Het was een naïeve actie, want toen een aantal McLaren-medewerkers positief testte op het virus en het team zich terugtrok, ging het mis. Na koortsachtige overleggen werd vlak voor de eerste vrije training de race afgelast. Het coronavirus had de Formule 1 in een houdgreep en veel Grands Prix konden hierdoor niet doorgaan.

Vietnam, 2020 & 2021

Vanzelfsprekend kunnen we hier nu alle Grands Prix uit 2020 opschrijven, maar de Grand Prix van Vietnam was wel een heel bijzonder verhaal. Het stratencircuit in Hanoi was zo goed als klaar en men keek reikhalzend uit naar het debuut van de wedstrijd. Het coronavirus gooide roet in het eten, maar in 2021 stond Hanoi weer op de kalender. Toch werd de Grand Prix weer van de kalender gehaald nadat een Vietnamees kopstuk werd verdacht van, niet aan de race gerelateerde, corruptie. Sindsdien is het stil vanuit Vietnam en ligt het circuit te verstoffen.

België, 2021

De enige Grand Prix in dit lijstje waar er wel een aantal raceronden werden afgelegd vond plaats in 2021. Het kwam met bakken uit de hemel in België en de baan had meer iets weg van een mistig zwembad. Sergio Perez crashte op weg naar de grid en het werd al snel duidelijk dat racen een onmogelijke opgave was. Terwijl het publiek nat regende reden de coureurs een paar rondjes achter de Safety Car alvorens ze terugkeerden in de pitlane. Na uren van wachten en overleggen gingen de coureurs de baan op voor een handjevol Safety Car-rondjes en besloot de wedstrijdleiding dat racen écht niet kon. Een echte race werd het nooit.

Rusland, 2022 & 2023

Een echte Grand Prix werd ook nooit verreden op het Russische circuit Igora Drive. Het was de bedoeling dat de Russische Grand Prix hier vanaf 2023 zou worden gehouden, maar de sport racet voorlopig niet in het land. Door het uitbreken van de oorlog in Oekraïne werden alle banden met Rusland verbroken en ging de Grand Prix in 2022 dus ook niet door. Igora Drive viel hierdoor dus ook van de kalender af.

Emilia-Romagna, 2023

Dit weekend wordt er dus ook niet geracet. Het was de bedoeling dat de coureurs deze middag in actie zouden komen op het circuit van Imola. De Grand Prix van Emilia-Romagna is afgelast vanwege de extreme neerslag en de overstromingen in de regio. De wedstrijd werd op de woensdag gecanceld en de fans kunnen hun geld terugvragen of hun kaartje omzetten naar een ticket voor 2024.