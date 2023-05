Lawson deelt mokerslag uit in Japan en pakt kampioenschapsleiding

Door zijn tweede overwinning in vier Super Formula-wedstrijden te grijpen, heeft de Nieuw-Zeelandse Red Bull-junior Liam Lawson fantastische zaken gedaan met betrekking tot het veroveren van een Formule 1-zitje. De 21-jarige reservecoureur van Red Bull Racing en AlphaTauri knokte zich op het circuit van Autopolis op briljante wijze naar de zege en heeft daardoor en passant de kampioenschapsleiding in de zeer competitieve topklasse van het Japanse openwielracen opgeëist.

Voorafgaand aan het racejaar 2023 zat het Red Bull-management met de handen in het haar omtrent pupil Lawson. De Kiwi had in zowel de Formule 3 als de Formule 2 aangetoond razendsnel te zijn, maar tot kampioenschapstitels was het - mede vanwege omstandigheden - in beide klassen niet gekomen. Dr. Helmut Marko en de zijnen durfden het niet aan om Lawson direct in de Formule 1 te plaatsen en stuurden hem naar het Verre Oosten, om à la Pierre Gasly ervaring op te doen in een compleet andere cultuur.

Lawson lijkt met vlag en wimpel te slagen voor die opdracht. De talentvolle twintiger won zes weken geleden de eerste Super Formula-race waaraan hij deelnam en deed daar vandaag (zondag) nog een schepje bovenop door andermaal te zegevieren. In de Super Formula is het hoogst ongebruikelijk dat één coureur in zo'n kort tijdsbestek meerdere races wint: bovendien is de tegenstand met razendsnelle talenten als Le Mans-winnaar Ryo Hirakawa, Toyota-protegés Sho Tsuboi en Ritomo Miyata, vedetten Kamui Kobayashi, Naoki Yamamoto en Tomoki Nojiri, coureurs die de circuits als hun broekzak kennen, gigantisch groot.

Na een slechte start, waarbij Lawson vanaf de voorste startrij bijna terugviel naar de vierde plaats, opteerde de Nieuw-Zeelandse rijder van Team Mugen voor een alternatieve strategie. Door vroeg binnen te komen had de Kiwi rondenlang vrij baan, waardoor hij rappe tijden kon neerzetten. Terwijl leider Tsuboi vooraan zijn rubber oprookte, werkte Lawson zich gestaag naar voren. Een late Safety Car-fase bracht de strategie van Lawson nog in gevaar, maar ook vanuit leidende positie liet het Red Bull-talent zich niet gekmaken.

Met 56 punten uit vier wedstrijden heeft Lawson de leiding in het Super Formula-kampioenschap overgenomen. De Japanse raceklasse is zo goed als halverwege het seizoen, er volgen namelijk nog vier raceweekends, waaronder één doubleheader. Drie van de aanstaande vijf wedstrijden vallen samen met een Formule 1-weekend.