Ralf Schumacher ziet groot verschil met Verstappen: "Onze vader ging vissen"

Max Verstappen wordt regelmatig vergeleken met zevenvoudig wereldkampioen Michael Schumachers. Schumachers broer Ralf ziet echter wel een aantal verschillen tussen de twee wereldkampioenen. Volgens Ralf Schumacher zit er namelijk een groot verschil in de opvoeding van hem en zijn broer en Verstappen.

Verstappen is momenteel oppermachtig in de Formule 1 en hij kan dit jaar voor het derde seizoen op rij wereldkampioen worden. De Nederlander wordt regelmatig vergeleken met grote coureurs zoals Michael Schumacher, Ayrton Senna en ook Lewis Hamilton. Verstappen heeft momenteel nog veel minder wereldtitels, maar dat neemt niet weg dat er veel overeenkomsten worden gezocht door kenners.

Ook oud-coureur Ralf Schumacher kent de vergelijkingen tussen zijn broer en Verstappen. Volgens de Duitser is er echter wel een groot verschil, vooral in de opvoeding. In gesprek met Ran.de spreekt Ralf Schumacher zich lachend uit: "Max was alleen maar op de kartbaan te vinden en verwaarloosde zijn school. Bij mijn ouders was het iets anders. Mijn moeder werkte wel op de kartbaan, maar mijn vader maakte het niet uit. Hij ging liever vissen. Toen Michael en ik in de Formule 1 reden, was hij er ook weinig. Het was te stressvol voor hem, teveel mensen en teveel verkeer."