Charles Leclerc onthult paddockgeruchten over grote F1-regelwijziging

De Spaanse Grand Prix van aankomend weekend kan een grote rol gaan spelen in het verloop van dit seizoen. In Barcelona gaan de strengere controles op het gebied van de flexiwings in. Charles Leclerc stelt dat hij heeft gehoord dat sommige teams zwaarder zullen worden getroffen dan anderen.

Voorafgaand het huidige seizoen kondigde de FIA aan dat ze strenger gaan controleren op de doorbuigende vleugels. De controles bij de achtervleugels werden direct aangescherpt, terwijl de voorvleugels even buiten schot bleven. In Spanje zullen ook deze onderdelen strenger worden bekeken, en dat betekent dat teams aanpassingen moeten doorvoeren om straffen te ontlopen.

Gamechanger

De vraag is welke teams in de problemen zullen komen. Het is geen geheim dat McLaren rondrijdt met doorbuigende vleugels, maar daar ontkennen ze dat ze last gaan krijgen van de nieuwe technische richtlijn. Bij Ferrari sprak men eerder al van een gamechanger, en de renstal uit Maranello ruikt hun kans.

Leclerc hoort geruchten

Ferrari-coureur Charles Leclerc heeft ook gereageerd op alle verhalen over de flexiwings. De Monegask deed een opmerkelijke onthulling voor de camera van Sky Sports: "Ik hoop dat het iets gaat veranderen, maar ik weet het niet. Ik heb geen idee hoeveel de anderen er gebruik van maken."

"Je hoort in de paddock wel geruchten dat het ene team zwaarder zal worden getroffen dan het andere team. Ik denk niet dat er vanuit onze kant veel zal gaan veranderen, maar we zullen het wel zien."

De kansen voor Ferrari

Voor Ferrari zou een verandering in de slagvolgorde meer dan welkom zijn. De Italiaanse renstal heeft nog geen Grand Prix gewonnen, en staat momenteel vierde in het constructeurskampioenschap. Hun achterstand op Mercedes en Red Bull is in de afgelopen weken wel flink gekrompen.

Afgelopen weekend in Monaco leek Leclerc een goede kans te maken op de zege. Hij kwam in de race als tweede over de streep, achter Lando Norris.