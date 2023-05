Imola komt met regeling voor gedupeerde fans

Nadat gisteren duidelijk werd dat de Grand Prix van Emilia-Romagna dit weekend niet doorgaat, moest de organisatie een aantal andere beslissingen nemen. Eén van deze beslissingen heeft te maken met de fans die naar het circuit van Imola zouden afreizen. Men komt voor hen nu met een regeling.

Er werden dit weekend vele tienduizenden fans verwacht op het circuit van Imola. Door de overstromingen in het gebied kan de Grand Prix niet doorgaan en heef de organisatie een aantal knopen doorgehakt. Op de website van het circuit is nu een statement verschenen over de verkochte tickets. De fans krijgen de kans om hun tickets om te zetten naar kaartjes voor de Grand Prix in 2024 of ze kunnen hun geld terugkrijgen.