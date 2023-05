Tost geeft update: "Engineer die ik niet vertrouwde is weg"

Het team van AlphaTauri is bezig met een lastige start van het seizoen. Teambaas Franz Tost ergerde zich daar eerder dit jaar flink aan. De AlphaTauri-teambaas liet zelfs weten dat hij zijn engineers niet langer vertrouwde. In Miami is alles weer in orde en laat Tost weten dat de meest bekritiseerde engineer is vertrokken.

AlphaTauri had het vorig jaar lastig en men hoopte zich dit jaar te kunnen mengen in het duel in het middenveld. Na de eerste Grand Prix kwam men echter van een koude kermis thuis en liet Tost zich dus kiezelhard uit over zijn eigen engineers. Inmiddels gaat het weer iets beter met het team en laat Tost weten dat dit ook het geval is op het gebied van de engineers.

In Miami kon afzwaaiend teambaas Tost, hij verlaat het team na dit seizoen, weer lachen. Zijn band met de engineers is weer goed en de boosdoener is verdwenen. Op de persconferentie voor de teambazen sprak hij zich uit: "De persoon die ik niet vertrouwde is vanzelfsprekend vertrokken, de andere engineers vertrouw ik gewoon. Zo makkelijk is het en die mensen doen het goed." De persoon waar Tost het over heeft is waarschijnlijk voormalig hoofd aerodynamica Dickon Balmforth.