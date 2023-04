Perez crashte bijna uit de race: "Ik raakte de muur hard"

Sergio Pérez was dolgelukkig na de zegetocht in de straten van Bakoe. De Red Bull-coureur hield teamgenoot en regerend wereldkampioen Max Verstappen op afstand en pakte daarmee na 2021 zijn tweede zege in Azerbeidzjan. Door de overwinning van vandaag en bij de sprintrace op zaterdag doet de Mexicaan volop mee om de titel.

Pérez is tot op heden de enige met twee Grands Prix-zeges in Azerbeidzjan achter zijn naam. "Twee en een half", begon de Mexicaan gevat en met een grote glimlach.

Vanaf het eerste moment leek de gang bij de Red Bull-coureur goed in te zitten, startend vanaf P3. "Het kwam er allemaal vandaag uit. We bleven in de DRS en we hielden druk op Max."

Volgens Pérez had de enige neutralisatie wat hem pardoes P1 opleverde niet heel veel voordeel opgeleverd. "Het zag er al goed uit voordat de Safety Car naar buiten kwam. Het hele veld kwam weer bij elkaar en het werd een nieuwe race op de harde band."

Verstappen had een beetje pech met de Safety Car-situatie en moest in de achtervolging. De tweevoudig kampioen deed er alles aan om terug in het kielzog te komen van zijn teamgenoot, maar Pérez pareerde elk speldenprikje in een spel van tienden.

"Tussen ons was het gat niet groot. We pushten tot het maximale en we kusten beiden de muur een paar keer. De manier waarop Max mij onder druk zette, was lastig, maar ik hield het onder controle."

Toch liep het bijna verkeerd af voor Pérez. In bocht vijftien beleefde hij een hachelijk moment en het scheelde een haar of het was game over voor de Mexicaan. "Ik raakte de muur hard en had dus een beetje geluk."

Door een bijna perfecte score, de snelste ronde ging naar George Russell, heeft Pérez de achterstand op Verstappen om het wereldkampioenschap teruggebracht tot zes punten verschil in het voordeel van de Nederlander.