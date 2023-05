In 2014 stuurde een anoniem persoon naar Williams het laatste interview op van Ayrton Senna voordat de superster overleed op 1 mei 1994 tijdens de Grand Prix van San Marino.

De commercieel directeur bij de renstal Richard West deed het laatste gesprek met Senna toentertijd tijdens een Q & A in de Williams Paddock Club, kort voor lunchtijd. Ook teamgenoot Damon Hill was van de partij bij dit interview.

Tijdens het interview sprak Senna over de veiligheid op het circuit - niet zozeer over Imola, maar over Monaco. "Het is een erg krappe pitlane met te veel mensen erin", zei de Braziliaan. "Het zal heel, heel gevaarlijk zijn. Dus we hebben er vandaag over gesproken en we denken erover om de FIA-functionarissen te vragen een snelheidslimiet in te voeren voor de pitlane."

West was zelf vergeten dat dit interview plaatsvond na alle verschrikkelijke gebeurtenissen van de zondag. De Williams-medewerker aarzelde niet om het te publiceren toen de video met het interview op de mat viel.

"Het is een kort interview, maar ongelooflijk aangrijpend, en het is tot nu toe verloren gegaan", zei West. "Tot op de dag van vandaag weet ik nog steeds niet wie me de tape heeft gestuurd", zei West negen jaar geleden.