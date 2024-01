Berger vindt Verstappen beter dan Senna

Max Verstappen maakte afgelopen jaar wederom veel indruk in de Formule 1. De Red Bull Racing-coureur werd voor het derde seizoen op rij wereldkampioen en dat leverde hem veel complimenten op. Gerhard Berger stelt nu zelfs dat Verstappen beter is dan Ayrton Senna.

Verstappen beleefde vorig jaar een recordbrekend seizoen in de Formule 1. De Nederlander verbrak een vrachtlading aan records en hij won negentien Grands Prix. Zijn overheersing was groot en hij was al zeker van de titel in Qatar, eerder had hij zijn team Red Bull al de constructeurstitel geschonken. Verstappen ontving veel complimenten van kenners en volgers van de sport. Men denkt dat hij nog veel titels kan gaan pakken in de toekomst.

Oud-coureur Gerhard Berger steekt niet onder stoelen of banken dat hij een groot fan is van Verstappen. De Oostenrijker durft zelfs te stellen dat Verstappen beter is dan de legendarische Ayrton Senna. In gesprek met Kronen Zeitung legt Berger het uit: "Ik heb eerder gezegd dat Senna de beste coureur ooit is, maar ik denk nu dat Max nog iets beter is. Hij beschikt over vaardigheden die ik nog niet eerder heb gezien. Het is voor de fans ook wel belangrijk om meerdere verschillende winnaars per seizoen te zien, maar het is ook mooi om een perfect seizoen mee te maken."