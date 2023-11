Ralf Schumacher weigert Verstappen te vergelijken met Senna

Max Verstappen werd dit seizoen voor het derde jaar op rij wereldkampioen in de Formule 1. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur is bezig met een geweldig seizoen en hij wordt vaak vergeleken met de grote legendes van de sport. Ralf Schumacher weigert dat echter te doen.

Verstappen is bezig met een historisch seizoen in de koningsklasse van de autosport. De Red Bull Racing-coureur heeft al meerdere enorme records verbroken en hij vindt zijn naam steeds vaker terug in lijstjes van de beste coureurs ooit. Sommige analytici, kenners en oud-coureurs vergelijken hem dan ook met legendes als Michael Schumacher en Ayrton Senna. Verstappen heeft Senna al ingehaald qua zeges en steeds vaker worden deze twee met elkaar vergeleken.

Maar, niet iedereen wil daar aan meedoen. Oud-coureur Ralf Schumacher vindt het namelijk niet bepaald goed om coureurs met elkaar te vergelijken. In zijn column voor zijn landgenoten van Sky Sports spreekt de Duitser zich uit: "Max Verstappen gaat echt van zege naar zege. Hij gaat maar door met het schrijven van geschiedenis en hij maakte in Brazilië simpelweg geen fouten. Maar, ik ben er geen fan van om het te vergelijken met mijn broer of Ayrton Senna. Die twee waren in hun tijd echt exceptioneel. Max is dat nu ook, hij doet het buitengewoon."