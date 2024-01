Jordan onder de indruk: "Max is een mix tussen Senna en Schumacher"

Max Verstappen gaat dit jaar op jacht naar zijn vierde wereldtitel in de Formule 1. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur boekte afgelopen seizoen veel successen en dat leverde hem ook veel complimenten op. Eddie Jordan ziet Verstappen dan ook als een mix van Ayrton Senna en Michael Schumacher.

Verstappen wordt nu al gezien als de topfavoriet voor de wereldtitel in het aankomende seizoen. Aangezien de regels amper worden gewijzigd voor aankomend seizoen, is het zeer aannemelijk dat Red Bull weer zal gaan domineren. Verstappen verkeerde vorig seizoen in bloedvorm, hij won negentien races en hij had het hoogste winstpercentage ooit. Kenners waren onder de indruk en ze delen nog steeds zeer veel complimenten uit.

Ook voormalig Jordan-teambaas Eddie Jordan is onder de indruk van Verstappen. De uitgesproken Ier heeft al veel meegemaakt in de sport en in gesprek met Auto Bild legt Jordan zijn mening uit: "Voor mij is Max Verstappen een soort mix tussen Ayrton Senna en Michael Schumacher. Ik zie in het huidige startveld maar één echte uitdager voor Verstappen: Charles Leclerc. Zijn team Ferrari moet erin slagen om dit jaar een auto voor hem te bouwen die vergelijkbaar is met de wagen van Red Bull, anders zie ik voorlopig geen spanning in de sport."