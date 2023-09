Berger vergelijkt Verstappen met Senna: "Beste coureurs van afgelopen vijftig jaar"

Max Verstappen is dit jaar bezig met een indrukwekkend seizoen in de Formule 1. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur is hard op weg naar zijn derde wereldtitel op rij in de koningsklasse van de autosport. Verstappen ontvangt veel complimenten van kenners, Gerhard Berger vindt hem zelfs één van de beste coureurs van de afgelopen vijftig jaar.

Verstappen heeft dit seizoen slechts twee Grands Prix niet gewonnen. De regerend wereldkampioen werd in die twee races verslagen door zijn Red Bull-teamgenoot Sergio Perez. Verder is het Verstappen die met de scepter zwaait. De Nederlander heerst en dat doet hij op een bijzonder sterke wijze. Hij rijdt regelmatig al bij de start weg bij zijn concurrenten en zijn voorsprong is meestal reusachtig.

Uniek

Voormalig Formule 1-coureur Gerhard Berger is enorm onder de indruk van de prestaties van Verstappen. De Oostenrijker reed zelf samen met Ayrton Senna en hij is van mening dat Verstappen hetzelfde niveau heeft. In gesprek met zijn landgenoten van Kronen Zeitung laat Berger weten dat hij ze beter vindt dat Michael Schumacher en Lewis Hamilton: "Verstappen en Senna zijn uniek in deze sport. Eerlijk gezegd, ik vind ze beste twee coureurs die ik in de afgelopen vijftig jaar heb gezien."

Exceptioneel

Het feit dat Berger van mening is dat Verstappen en Senna beter zijn dan Hamilton en Schumacher, betekent niet dat hij geen respect heeft voor laatstgenoemden. Berger is toch van mening dat Verstappen en Senna beter zijn dan de twee zevenvoudig wereldkampioenen: "Ze zijn zeker exceptionele coureurs. Je moet natuurlijk ook naar hun statistieken kijken. Ze zijn allebei zeker fantastisch, maar Senna overleed te vroeg en Verstappen is nog steeds jong."