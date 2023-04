Op het stratenparcours van Bakoe stevende Red Bull in 2021 naar een klinkende een-twee met kampioenschapskandidaat Max Verstappen voorop en Sergio Pérez daarachter. Titelconcurrent van de Nederlander, Lewis Hamilton, reed machteloos op P3.

Een koe in de kont kijken is makkelijk, maar met deze uitslag was Max Verstappen zonder gedoe kampioen en had niemand het meer over Micheal Masi en zijn ongewone SafetyCar-procedure in Abu Dhabi.

Het liep echter totaal anders in Azerbeidzjan, zoals dat seizoen al vaker gebeurde met de ene plotwending na de ander. In de slotfase knalde de linkerachterband van leider Verstappen uit elkaar. Weg zege, weg punten. Vanwege de troep en gevaar op klapbanden werd de rode vlag gezwaaid.

Met nog een paar ronden op de teller werd de wedstrijd herstart. Iedereen zowat op de softe band. Perez op pole en Hamilton er naast. Voor de Brit de perfecte kans om 25 punten uit te lopen op Verstappen in de stand. Een P2 of zelfs P3 was een welkome bonus met de Nederlander balend aan de zijlijn.

Maar ook dat scenario liep anders. Hamilton had zijn bandjes flink opgewarmd, de rook kwam zelfs van zijn remmen af. De zevenvoudig kampioen had een wereldstart, reed al naast Perez richting de eerste haakse bocht. De Brit wilde aanremmen, maar zijn bolide gaf niet thuis en schoot keihard rechtdoor met rokende bandjes. Het hele veld raasde voorbij, Perez won en Hamilton had net als Verstappen nul punten.

Wat was er gebeurd? De Brit zette een bepaalde setting - de Magic Button - per ongeluk weer aan. De instelling waarmee Hamilton zijn slicks beter kon opwarmen voor een betere start. Door deze onbewuste activatie ging de rembalans automatisch naar de voorste wielen en hierdoor blokkeerden zijn voorbanden bij het intrappen van de rem.

"Heb ik de magie aan laten staan? Ik had kunnen zweren dat ik dat had uitgeschakeld. Dus wat is deze magische instelling en wat doet het precies?", zei de Brit na deze mispeer. Dat een klein knopje verstrekkende gevolgen kon hebben voor zijn achtste titel, kon niemand bevroeden.