Viertal coureurs werkt Ferrari-test af op Mugello

Aangezien het seizoen momenteel een paar weken stilligt door het wegvallen van de Chinese Grand Prix, hebben de teams meer tijd om zich te focussen op tests. Ook het team van Ferrari heeft besloten om een test uit te voeren met een verouderde wagen, ze kozen voor een paar opvallende coureurs.

Ferrari deelde namelijk dat ontwikkelingscoureur Antonio Fuoco, Davide Rigon, reservecoureur Robert Shwartzman en Antonio Giovinazzi een test hebben afgewerkt. Het viertal kwam in actie op het circuit van Mugello. Fuoco en Giovinazzi kwamen afgelopen weekend nog in actie met de Hypercar in het World Endurance Championship in Portimão. Het is niet bekend hoeveel rondjes de coureurs hebben gereden tijdens de test.