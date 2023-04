F1 Academy trapt seizoen af met testdag in Barcelona

Voor het huidige Formule 1-seizoen heeft men een nieuwe opleidingsklasse in het leven geroepen in de vorm van de F1 Academy. Deze klasse is enkel bedoelt voor vrouwelijke coureurs en zal dit seizoen eenmaal in het voorprogramma van de koningsklasse gaan rijden. De dames hebben hun seizoen afgetrapt.

Gisteren werden namelijk de eerste meters van de gloednieuwe klasse gereden. Op het circuit nabij Barcelona werd er een testdag afgewerkt en kon men voor het eerst een blik werpen op de wagens, livery's en coureurs. De Nederlandse inbreng is daarnaast ook groot. Er staat een race op Zandvoort op het programma, met MP Motorsport staat er een Nederlands team op de grid en Emely de Heus is de enige Nederlandse coureur.