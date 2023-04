Ferrari pakt leiding in pitstopkampioenschap

Het team van Ferrari is bezig met een lastig seizoen in de Formule 1. De Italiaanse renstal kan lastig de strijd aan gaan met de concurrentie en is achter Red Bull Racing, Aston Martin en Mercedes slechts het vierde team. Toch gaat niet alles slecht, in één ranking gaat Ferrari ruim aan de leiding.

Na drie Grands Prix gaat Ferrari namelijk aan de leiding in de strijd om de Fastest Pitstop Award. In de ranglijst voor de snelste pitstops heeft Ferrari nu de leidende positie in handen. Met 88 punten hebben ze er net wat meer dan nummer twee Red Bull Racing. Het team van Alpine staat met een flinke achterstand op de derde plaats in deze ranglijst, Mercedes en AlphaTauri maken de top vijf compleet.

.@ScuderiaFerrari still in front, but @redbullracing are on a charge. After three races it is getting tense at the top of the #DHL Fastest Pit Stop Award. How much longer can Ferrari defend their top spot in the standings? #DHLF1 #F1 pic.twitter.com/dUSmbQSbYL