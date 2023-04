Video: Hoe zou jij de F1-kalender van 2023 rangschikken?

De Formule 1-kalender van 2023 heeft 23 Grands Prix op de planning staan, waarbij traditionele en stratencircuits elkaar afwisselen. Mercedes-coureur George Russell doet een poging om alle circuits van dit seizoen te rangschikken. Ben je het eens met de beoordelingen van de Britse jongeling? En hoe zou jij de Grand Prix-locaties van dit seizoen rangschikken? Laat het in de reacties weten!

Mercedes-man George Russell is inmiddels al aan zijn vijfde seizoen in de Formule 1 bezig, waarbij de Britse coureur vorig jaar in Brazilië zijn allereerste Grand Prix-overwinning op naam liet noteren. Met zijn 85 racestarts binnen de koningsklasse heeft Russell, los van de nieuwe aankomende race in gokhoofdstad Las Vegas, al op elk circuit geracet, en daarom vond zijn team van Mercedes het tijd om hem de kalender van de Formule 1 te laten rangschikken.

Russell kan kiezen uit vier verschillende beoordelingen, die lopen van 'topniveau' tot 'meh'. GPToday is van mening dat de Mercedes-man er met zijn rangschikking een heel flink stuk in de juiste richting zit.

Hoe zou jij de kalender van de Formule 1 rangschikken?

Bekijk de video van Russell hieronder: (5:46 min)