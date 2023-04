Organisatie Australische GP naar stewards na incident met fans

De stewards hebben het druk in de Australische avonduren. Niet alleen zijn ze bezig met het protest van Haas, de incidenten op de baan en de crash tussen de Alpines, ze moeten ook de organisatie van de race spreken. Een vertegenwoordiger van de Australian Grand Prix Corporation moet zich melden voor een bijzonder vergrijp.

Terwijl de heren coureurs de allerlaatste ronde achter de Safety Car afwerkten, stonden de fans al klaar om het circuit te betreden voor de podiumceremonie. Dit verliep echter op de onjuiste wijze want uit het document van de FIA blijkt dat fans mogelijk al door de hekken waren gebroken voordat de race afgelopen was. Men moet hier nu meer duidelijkheid over gaan geven.