Wat doet het weer in Melbourne?

Aankomend weekend wordt in Australië de derde Grand Prix van het huidige Formule 1-seizoen verreden. Op het circuit van Albert Park in Melbourne gaan de heren coureurs weer op jacht naar een goed resultaat. Het is nog maar de vraag of ze hier last gaan krijgen van regenbuien of andere vormen van heftig weer.

Op de vrijdag worden in Melbourne de eerste en de tweede vrije training verreden. De teams en coureur hoeven in ieder geval geen dikke trui mee te nemen, het wordt namelijk ongeveer 20 graden Celsius. Men moet wel de weerradars in de gaten houden, want een buitje is zeker niet uitgesloten. In de loop van de middag kan er namelijk nog wel een klein buitje vallen.

Het heeft er alle schijn van dat het op de zaterdag en de zondag droog blijft in Melbourne. Op zaterdag worden de derde vrije training en de kwalificatie verreden, er zullen wel stapelwolken zijn maar regen blijft uit. Op zaterdag zal het ongeveer 17 graden worden. De zondag kent ook geen regen en dat betekent dus dat het droog zal blijven. De temperatuur blijft wel gelijk, het wordt wederom zo'n 20 graden Celsius.