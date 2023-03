Piastri kijkt uit naar 'krankzinnige' eerste thuisrace als F1-coureur

Het Australische Melbourne Park ligt er weer strak bij. Ditmaal is niet Daniel Ricciardo degene die de fans als fulltime F1-coureur mag ontvangen; maar zal Oscar Piastri deze eer krijgen. De Formule 2-kampioen van 2021 zegt met smart naar het aankomende weekend uit te kijken.

McLaren-coureur Oscar Piastri staat een druk weekend te wachten. De Formule 1-rookie heeft nog maar 2 Grands Prix gereden, maar dit weekend staat zijn eerste thuisrace al op hem te wachten. Het stratencircuit van Melbourne Park trekt altijd een ontzettend hoog bezoekersaantal, waarbij het overgrote merendeel uit Australiërs bestaat.

Volgens Piastri heeft hij vorig jaar (als Alpine F1-reservecoureur) de sfeer al een beetje kunnen proeven, maar verwacht dat het dit jaar nóg hectischer kan worden. "Dit zal mijn allereerste thuisrace zijn. Hoe het ook precies zal gaan verlopen, het zal een geweldige ervaring worden. Ik kan niet wachten."

"Ik kijk er heel erg naar uit. Zelfs vorig jaar als reservecoureur (voor Alpine) zijnde was het al een krankzinnige ervaring, dus nu weet ik wat ik ongeveer kan verwachten. Er zal dit jaar vast nog wel een schepje bovenop gedaan worden, maar ik kijk ernaar uit. Het is een eer om een thuisrace te hebben. En om het in mijn woonplaats te hebben maakt het nog specialer."