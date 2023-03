Button ondergaat 'achtbaan van emoties' bij NASCAR-poging op COTA

De Formule 1-wereldkampioen van 2009 Jenson Button heeft een zware NASCAR-race achter de rug. Afgelopen weekend mocht bij het Amerikaanse Circuit of the Americas in Texas de inmiddels 43-jarige racer in de Ford Mustang van team Stewart-Haas stappen, waar hij een langzame start van de race uiteindelijk wist om te buigen naar een achttiende finishplaats.

Jenson Button werd door het NASCAR-team van Stewart-Haas uitgenodigd om dit seizoen bij drie races in de Ford Mustang in te stappen. De race op COTA was de eerste van de drie, waarbij hij naar eigen zeggen ‘een hele slechte eerste stint’ had gereden. Nadat hij al snel naar binnen kwam voor vers rubber, kreeg de voormalig Formule 1-coureur van onder andere Renault, BAR en Honda de ruimte om de karakteristieken van zijn Mustang in vrije lucht te leren kennen. Na afloop van zijn gebeurtenisvolle deelname, vertelt Button:

"Het was een achtbaan van emoties", begint Button. "In het begin was het verschrikkelijk. Na de start moet ik wel laatste zijn geweest, en ik had tegen de rest zoiets van, ga maar, ik moet gewoon ronden rijden en een ritme zien te vinden. De eerste stint was heel slecht, gewoon beschamend. Ik ben al snel naar binnen gegaan om de banden te verwisselen en om vrije lucht te krijgen. Dat kreeg ik, en daarna was de racepace goed en consistent. Ik voelde me lekker en wist een paar auto’s in te halen, dus dat was mooi."

"Met de safety car hadden we pech want die kwam twee ronden voor onze pit window naar buiten. Nadat ik weer gepit had, was de volgende stint chaotisch. Ik had daarna ook last van veel overstuur – een aantal veranderingen die we tijdens de pitstop maakten pakten niet goed uit. De bestuurbaarheid van de auto ging van heel goed naar moeilijk om te besturen."

Button was overduidelijk met zijn Ford Mustang aan het worstelen, maar leek ook met zijn opportunistische medecoureurs nog wat moeite te hebben. "Normaal gesproken als je een keer langzame door een bocht gaat, dan zal niemand proberen om je langs de buitenkant in te halen. Hier wel, omdat ze vervolgens aan de binnenkant van de volgende bocht zitten."

Ook in de slotfase van de race gebeurde er zeer veel. Button kwam met oud Formule 1-collega Kimi Raikkonen in contact, waarna de auto niet meer hetzelfde voelde. Ook zag Button zich genoodzaakt om de pitstraat in te rijden, al was het niet om vers rubber te halen:

"Ik ben uiteindelijk achttiende geëindigd, en was bijna vroegtijdig gestopt omdat ik het zo ontzettend warm had. Er zat geen ventilator in mijn auto, wat natuurlijk niet hielp. Na een tijdje dacht ik dat ik flauw ging vallen, dus ik ben twee keer een minuut lang gestopt. Ze hebben me ijs en veel water gegeven, en daarna ging ik de baan weer op. Ik denk dat ik tijdens de race wel acht of negen flesjes water heb gedronken. Maar het team wist me te kalmeren, en daarom hebben we een goed resultaat geboekt, waar ik blij mee ben", sluit Button af.