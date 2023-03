Hamilton over 'verkeerde afslag' met W14: "In dit geval had ik gelijk"

Zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton had er na de Grand Prix van Bahrein de pee in dat zijn W14 niet kon wedijveren met Red Bull. De geboren Brit uit Stevenage uitte daarna zijn onvrede op de radio van BBC en wees met een kritisch vingertje naar zijn eigen team Mercedes.

Tijdens het raceweekend in Saoedi-Arabië kwam Hamilton terug op de ongelukkige woordkeuze, maar de 38-jarige coureur staat nog steeds achter zijn uitspraken. "Ik ben een van die mensen die altijd gelijk wil hebben, maar ik heb niet altijd gelijk, maar in dit geval had ik gelijk", zei de Brit tegen Sky Sports.

"Dus het was goed, het was als – ‘Ik zei het je’. Het is een samenwerking. Uiteindelijk ben ik de coureur, niet de ontwerper, maar ik ben de schakel naar de prestaties van de auto."

Toch is het geloof in elkaar tussen Hamilton en zijn team onveranderd. "We werken er gewoon aan om elkaar continu te vertrouwen in wat we proberen terug te geven. Ze luisteren naar me, ik bedoel, kijk naar het succes dat we in de loop van de tijd hebben gehad, dus we luisteren naar elkaar. We hebben onze meningsverschillen gehad en dat is onvermijdelijk in relaties."

"Wat belangrijk is, is het gewoon toegeven - 'oké, ik had het mis' of 'jij had het mis' of wat het ook is, en dan gewoon bij elkaar komen - 'we zijn een team, dus hoe kunnen we het oplossen?' Wat gaan we doen? Hoeveel energie ga je er in steken?'', concludeerde Hamilton.