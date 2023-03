Albon blij met komst Vowles: "Precies wat we nodig hebben"

James Vowles is sinds begin dit jaar de teambaas van het team van Williams. De Brit kwam over van het team van Mercedes waar hij een belangrijke functie vervulde binnen de top van de renstal. Bij Williams merkt men in ieder geval al veel van de komst van Vowles, Alexander Albon is in ieder geval lovend.

Williams was vrijwel de gehele winter op zoek naar een nieuwe teambaas nadat Jost Capito plotsklaps zijn vertrek had aangekondigd. Uiteindelijk kwam men uit bij Vowles, één van de belangrijkste mensen binnen het team van Mercedes. De Brit zei ja tegen Williams en trad vlak voor de testweek in Bahrein officieel in dienst bij het team uit Grove.

Williams-coureur Alexander Albon is blij met de komst van Vowles. De Thaise Brit geniet van de samenwerking en heeft louter goede woorden over Vowles. Hij wordt geciteerd door Motorsportweek: "James heeft duidelijk veel kennis meegenomen van Mercedes. Hij is overduidelijk een slimme gast en dat is precies wat we nu nodig hebben. Het is iets waarvan ik denk dat we al veel dingen goed doen, ik denk wel dat er nog dingen zijn waar we beter kunnen doen. Dat geldt voor zowel de korte als de lange termijn."