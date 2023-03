McLaren kondigt herstructurering aan: Key vertrekt, Sanchez komt

Het team van McLaren heeft zojuist aangekondigd dat ze het één en ander gaan aanpassen in de organisatie van het team. Men past vooral op het technisch gebied veel aan, dit betekent dat een aantal kopstukken vertrekken en er ook een aantal nieuwe namen bij komen.

Zoals verwacht komt David Sanchez over van het team van Ferrari. Sanchez wordt de nieuwe technische directeur van het team. Aangezien hij nu nog op gardening leave is, begint hij pas op 1 januari 2024 aan zijn nieuwe job. De komst van Sanchez betekent het vertrek van James Key, hij fungeerde in de afgelopen tijd als Executive Techninal Director. Peter Prodromou, Neil Houldey, Giuseppe Pesce en Piers Thynne krijgen een nieuwe rol bij het team.