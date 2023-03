Briatore twijfelde nooit aan Alonso: "Geef hem de juiste auto en hij presteert exceptioneel"

Fernando Alonso is één van de sterkste coureurs van het huidige Formule 1-seizoen. De ervaren Spaanse Aston Martin-coureur kwam in de eerste twee Grands Prix van het seizoen tweemaal als derde over de finishlijn. Alonso is het kunstje overduidelijk nog niet verleerd en volgens Flavio Briatore is dit geen verrassing.

Alonso maakte afgelopen winter de opvallende overstap van Alpine naar zijn huidige werkgever Aston Martin. Veel mensen plaatsten vraagtekens bij deze transfer, maar Alonso bewijst zijn criticasters wederom hun ongelijk. De tweevoudig wereldkampioen is één van de beste en meest constante coureurs van het veld en bewijst maar weer eens dat men hem nooit moet afschrijven.

Voormalig Renault-teambaas Flavio Briatore is nog altijd zeer close met Alonso. De flamboyante Italiaan denkt dan ook dat Alonso niet kapot te krijgen is. In gesprek met Corriere della Sera is Briatore nogal duidelijk: "Ze hebben zelfs geprobeerd zijn podiumplaats af te pakken met een discutabele penalty in Saoedi-Arabië. Op zijn 41ste is hij sneller dan alle twintigers, ik had daar nooit aan getwijfeld. Ze zeiden dat hij te oud zou zijn en dat hij nooit een echte teamplayer was, dat is allemaal nonsens. Geef hem de juiste auto en hij rijdt exceptionele resultaten bij elkaar.