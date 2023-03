Video: Ophef rond Jos Verstappen blijkt onterecht

Max Verstappens vader Jos is na de race op het Jeddah Corniche Circuit door menig Formule 1-fan op de korrel genomen. Na afloop van de Grand Prix van Saudi-Arabië vloog winnaar Sergio Pérez regelrecht in de armen van zijn dolblije Red Bull-monteurs, waarbij ook Jos deel van de menigte uitmaakte. Stemmen binnen de fanwereld van de koningsklasse meenden dat Jos de hand van Pérez niet wou schudden, maar uit recent opgedoken beeldmateriaal blijkt het tegenovergestelde.

Red Bull-coureur Sergio Pérez wist op het stratencircuit van Jeddah alweer zijn vijfde Grand Prix-overwinning te bemachtigen. In de absentie van favoriet en teamgenoot Max Verstappen reed de Mexicaan uiteindelijk met gemak naar de overwinning. De tweede achtereenvolgende 1-2 podium voor Red Bull betekent dat de twee coureurs op één mager puntje na nek-aan-nek in het kampioenschap staan.

Na afloop van de Grand Prix op het bloedsnelle en uitdagende Jeddah Corniche Circuit was de ontlading bij Pérez groot. Nadat de coureur uit zijn RB19-auto stapte, dook hij naar zijn monteurs, waarbij het feestviergehalte ook hoog was. Jos, oud F1-coureur en vader van Perez’ teamgenoot Max Verstappen, stond ook in de menigte. Vele stemmen van Formule 1-fans bekritiseerden Jos omdat hij naar verluidt niet de hand van Pérez wou schudden.

Uit nieuw beeldmateriaal blijkt dit onjuist. In de video is namelijk te zien dat Pérez en Jos elkaars handen schudden, wat betekent dat de eerdere video die viraal ging, is ontkracht.

Of binnen het Red Bull-kamp alles pais en vree is, blijft uiteraard voor de buitenstaanders niets meer dan speculeren. Volgende week reist het Formule 1-circus naar Melbourne Park in Australië af. Teamgenoten Verstappen en Pérez staan één punt los van elkaar, waarbij de eerstgenoemde coureur vooralsnog bovenaan staat.