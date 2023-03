Saoedi-Arabië aast op seizoensopener in 2024

De Saoedische Grand Prix was dit jaar de tweede race van het jaar, maar in 2024 aast men op een ander plekje op de Formule 1-kalender. Door de Ramadan kan de Grand Prix volgend jaar niet op hetzelfde moment worden gehouden dus wil met of de openingsrace hosten of pas later in het seizoen op de kalender staan.

De Grand Prix op het Jeddah Corniche Circuit staat sinds 2021 op de kalender van de koningsklasse van de autosport. De eerste editie van de razendsnelle Grand Prix werd nog gehouden in de staart van het seizoen, maar sinds vorig jaar is het één van de eerste wedstrijden van het jaar. Aangezien de Ramadan volgend jaar loopt van 11 maart tot en met 10 april, kunnen ze niet de tweed race van het jaar hosten.

In Saoedi-Arabië wil men dan ook de seizoensopener gaan organiseren in 2024. De FOM heeft nog geen besluit genomen, maar niemand twijfelt er echt meer aan. In gesprek met Motorsport.com geeft prins Khalid bin Al Faisal aan dat men anders pas later in het seizoen op de kalender wil staan: "We willen graag de openingsrace organiseren en ik weet zeker dat het iets is wat we moeten bespreken. We willen graag horen hoe de teams erover denken omdat we het beste willen voor hen en de FOM."