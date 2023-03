Formule 1 gaat samenwerken met goed doel van Jackie Stewart

De Formule 1 werkt met enige regelmaat samen met goede doelen en hulporganisaties. Dit doen ze door hun platform te gebruiken om aandacht te vragen voor een goed doel. De sport is nu een samenwerking aangegaan met een goed doel van een legende van de Formule 1: Sir Jackie Stewart.

Stewart zet zich met zijn goede doel 'Race Against Dementia' namelijk in om geld te verzamelen voor research, behandeling en een mogelijke geneeswijze van dementie. Stewarts vrouw Helen lijdt aan de ziekte en de Schot is er dan ook persoonlijk bij betrokken. De Formule 1 gaat RAD nu dus steunen, zo maakte men op vrijdag bekend.