Red Bull wil maximaliseren: vreest naweeën budgetstraf later dit jaar

Desondanks dat het Formule 1-team van Red Bull een uitstekende start van het seizoen achter de rug heeft, is het team op haar hoede dat het in deze fase van het jaar zoveel mogelijk punten moet binnen sprokkelen. De renstal uit Milton-Keynes wil namelijk voorbereid zijn in het geval dat de effecten van de budgetplafondstraf later in het jaar merkbaar zullen worden en het voordeel ten opzichte van haar achtervolgers ‘weg smelt’, meent Red Bull-adviseur Dr. Helmut Marko.

In 2021 had Red Bull budgetplafondlimiet overschreden, waardoor de internationale autosportbond FIA het team naast een flinke geldboete ook een windtunnelstraf heeft gegeven. Het betekende dat de Oostenrijkse renstal voor dit jaar respectievelijk 12% en 17% minder in de windtunnel te besteden uren heeft dan concurrenten Ferrari en Mercedes.

Het Formule 1-kamp van de globale energiedrankjesgigant heeft dan wel een zeer goede start van het seizoen gehad, maar toch meent het team dat het zich bewust is dat het in deze fase van het seizoen de puntenscores moet maximaliseren, nu het nog een groot voordeel in performance ten opzichte van haar concurrenten heeft.

“We hebben ons op optimale wijze op het seizoen voorbereid”, begint de excentrieke Red Bull-adviseur Dr. Helmut Marko in gesprek met Formel1.de. “Op het moment dat we wisten dat deze straf ons te wachten stond, was het voor ons duidelijk dat we de gespendeerde tijd in de windtunnel zo efficiënt mogelijk moesten invullen. Tot nu toe hebben we dit voor elkaar gekregen, maar later in het seizoen zullen we geen windtunneluren hebben en dan zal onze voorsprong als sneeuw voor de zon verdwijnen. Daarom is het extreem belangrijk dat we nu zoveel mogelijk punten behalen”, sluit Marko af.